Уникнути застуд допомагає трав'яний чай та куркума

Сезонних застуд можна уникнути, якщо пити багато травяного чаю, їсти петрушку і страви, приплавлені куркумою. Столичний терапевт Віктор Маринович каже, що доброю профілактикою грипу також будуть імбир та фенхель. Окрім того, ці рослини зменшують ризик серцево-судинних захворювань.

"В осінньо-зимовий період своїм пацієнтам я раджу щодня приймати Аскорбінову кислоту, яка містить вітамін С. І пити чаї з клюкви, чорної смородини, шипшини. Їсти ягоди малини. Їх краще заморожувати, перетирати з цукром або висушувати. При варінні більшість вітаміну С руйнується від високої температури. Ягоди слід розводити у гарячій воді, але не окропом. Настояти кілька годин, потім долити ще трохи гарячої води і пити теплим зранку та ввечері."

У Львівські школі №75 від грипу та застуд теж рятуються чаями. НА четвертому поверсі для учнів облаштували фітобар. У кімнаті кілька стільчиків та довгий стіл зі шкільних парт. Одночасно тут поміститься близько 20 дітей.

Тут засушують різні трави. Тримають їх у темних банках на стелажах з надписами "Бузина чорна", "Звіробій", "М`ята", "Липа".

Також у вітобарі тримають магнітофон. Керівництво школи переконане, що під класичну музику чай засвоюється краще.

"Завдяки цій оздоровчій програмі наші учні майже не хворіють. Епідемій ми зазвичай уникаємо, школу на карантин не закривають. Окрім фітобару, маємо ще окремі кімнати з кварцовими лампами. Туди теж відправляємо учнів, які застудилися. Інколи викладаємо по класах нарізані цибулю та часник. Запах неприємний, але результат того вартий" - розповідає директор школи Світлана Кушнір.

Учителі теж поставили собі в учительській металевий самовар, кілька пакетів із травами.

Школярів також оздоровлюють за допомогою мішечків, наповнених йодованою сіллю. Їх щоранку кладуть дітям на голови на 5-10 хв. Це ніби-то зміцнює загальний стан організму.

"Це добра йодотерапія. У дітей молодших класів тім`я не дуже тверде — йод легко проникає в організм. Мішечки мають таку саму дію, що й антиструмін — таблетки, які колись давали від зобу. Батькам радимо робити такі вправи вдома", - каже деректор школи.

Із дерев`яної тумби вчителька виймає кілька старих мішечків. Пальцями намацує в них гречку та горох.

Раніше ми і такі робили, — пояснює вона. — Теж корисно. Горох, наприклад, багатий азотом, гречка — залізом. Але йодовану сіль нічим не заміниш. Час від часу її треба змінювати, бо збивається грудками.

gazeta.ua