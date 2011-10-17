Айвовий мармелад - проти депресії

Слово «мармелад» походить від назви айви в Португалії - marmelo. Айва культивується приблизно в 40 країнах.

Археологам вдалося встановити, що айва є однією з найбільш стародавніх рослин, які були «приручені». Притому, що плоди айви є жорсткими і терпкими, перші посадки айви в культурі виникли близько чотирьох тисяч років тому, на території Азії.

Враховуючи той факт, що і в стародавні часи народи спілкувалися між собою - недивно, що поширена їжа стала популярною на території стількох країн і континентів. Причому айва всюди супроводжувалася легендами.

Як не дивно, про морквину немає легенд, адже цей продукт є набагато поширенішим! Жителі Греції вірили, що айва є улюбленим фруктом богині любові, Афродіти.

Корисні властивості айви виявляються при недокрів`ї, серцево-судинних захворюваннях, захворюваннях дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту, астмі, нервових хворобах.

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