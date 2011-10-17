Таблетку "від голови" можна пити тільки двічі на місяць

Мозок найшвидше втомлюється і першим старіє. Він протягом життя жодного разу не оновлюється. Тоді як шкіра оновлюється кожних 21 день, м`язи – 20 років. Щоб зберегти голову світлою, невролог з Києва Тетяна Майкова радить не навантажувати мозок зайвою інформацією і не пити знеболювальних.

"Від шаленого потоку інформації та її аналізу, якого від нас вимагає сучасне життя, мозок виходить з ладу. За ним здають інші внутрішні органи та системи, тому що він регулює роботу всього організму. Хоча звичайно бувають випадки, коли недуги в голові є вторинними. Наприклад, відмирають якісь ділянки мозку через тромбоз судин. Словом, аби завчасно не постаріти, фільтруйте інформацію та навантаження на мозок. Особливо це стосується тих, кому за 40. Бо після 40 років гинуть 2 відсотки клітин мозку" - каже лікар.

Чим більше пити знеболювальних, тим частіше болітиме голова. До ліків від головного болю легко звикнути. Пізніше доводиться лікувати вже не мігрень, а залежність від ліків.

"Ліки забирають в організму можливість лікуватися самому. До них швидко звикають, особливо до Цитрамону. Це сильне знеболювальне та ще й з кофеїном. Цитрамон посідає перше місце серед усіх препаратів, які найчастіше купують в аптеках. Якщо приступ сильний, випийте краще Німесил. І разом з лікарем шукайте причину болю"

Тетяна Майкова переконана, що мігрень нічим не відрізнається від інших видів головного болю. Її причиною є передусім перевтома мозку з дефіцитом енергії. Це неправильний спосіб життя, великі навантаження, дисфункція імунної та гормональної систем.

"Мігрень вивчали протягом багатьох століть. Люди розуміли, що є така проблеми, але не вміли її пояснити. Дивувалися навіть, як може боліти кістка. Про мігрень писав Булгаков, Ніцше, Фрейд, Юлій Цезар. У 1988 головною причиною мігрені назвали судинні недуги. Багато лікарів досі дотримуються цієї думки. Але це не так. За багато років роботи, ми дослідили, що в багатьох людей приступи мігрені відбуваються без участі судин".

gazeta.ua