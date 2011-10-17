Дієта восени шкідлива

Восени є великий ризик застудитися, загострюються й хронічні хвороби. Головне правило харчування восени - їсти вчасно і мало, - каже столичний лікар-дієтолог 39-річна Надія Шуптун. У раціон треба включити супи.

Восени на ринку та в магазинах є великий асортимент овочів, тому споживати їх перед настанням холодів завжди корисно. Наприклад, помідори багаті калієм. Вони корисні тим, у кого підвищений тиск та проблеми з серцем. Томатний сік п`ють при гіпертонії та глаукомі.

Брюссельська капуста багата на вітамін С, А і В, залізом та фолієвою кислотою. Вона підтримує баланс нервової системи, допомагає уникнути осінніх перепадів настрою та депресії. Цей продукт також добре спалює жири.

Корисні восени насіння та горіхи. Можна сміливо включати до меню гарбузове, соняшникове насіння, волоські горіхи, фундук, арахіс. Ці продукти містять рослинні жири і клітковину. Фундук корисний при осінній втомі. Волоський горіх допомагає подолати безсоння, укріплює печінку. Корисніше вживати горіхи та насіння у підсушеному вигляді.

Лікар каже, що дієти восени особливо шкідливі, бо в цей період організм накопичує корисні речовини. Організму потрібні жири для боротьби з холодом.

Якщо ви вже зібралися втрачати вагу, то восени робіть це повільно. Наприклад, якщо за три минулі місяці ви втратити 5 кг, цю вагу треба утримувати ще півроку. Навесні знову сідайте на дієту. Щоб схуднути, про короткі закуски варто забути. Не треба "запасатися жирами на зиму" і зловживати жирними продуктами. Виберіть для свого осіннього меню яловичину, птицю і рибу.

gazeta.ua