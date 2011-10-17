Квашена капуста попереджає рак грудей

Жінки говорять, що лист капусти може збільшувати груди. Можливо, це і так, але приклавши лист до лоба, вам точно вдасться ослабити біль голови. Втім, капуста є корисною також і для грудей. Тільки у разі її внутрішнього прийому, як пігулки.

Мінімальне дозування – дві порції в тиждень, а максимальна – від 4 до 5. Це не є фантазіями фармакології, які засновані на тому принципі, що «подібне потрібно лікувати подібним», а є одним з досягнень великої науки.

Поштовх даному відкриттю вдалося дати «польському парадоксу»: польки у себе на батьківщині практично ніколи не хворіють на рак грудей, а в еміграції на території США страждають від цього захворювання так само, як і решта жінок. Причиною цього є квашена капуста, яку не можна продавати на території США, вона також є польською національною стравою.

newsland.ru