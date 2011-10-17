Земля в XIX столітті мало не була знищена ударом комети

Земна цивілізація близько 120 років тому, можливо, була на волоску від знищення - в серпні 1883 року всього лише в кількох сотнях кілометрів від Землі пролетіли уламки комети, удар яких по планеті був би еквівалентний 3 тисячам Тунгуських катастроф, пише група мексиканських астрономів у статті, розміщеній в електронній бібліотеці Корнеллського університету.

Як передає РІА «Новости», Гектор МАНТЕРОЛА (Hector Manterola) з Інституту геофізики Національного автономного університету Мексики і його колеги вивчали загадкові знімки, зроблені мексиканським астрономом Хосе Бонільєю (Josй Bonilla) 12 і 13 серпня 1883 року і опубліковані ним у журналі LAstronomie в 1886 році.

Х.Бонілья під час спостережень на обсерваторії Закатекас (Zacatecas) у ці два дні зафіксував 447 об`єктів, які пройшли на тлі сонячного диска. Усі вони були оточені туманним гало і залишали такий же слід. Сам астроном не навів ніякої гіпотези, котра могла б пояснити ефект, що спостерігався. Редактор журналу припустив, що ці об`єкти можуть бути птахами, роями комах або пилом, що проносився в полі зору телескопа. Пізніше це явище інтерпретувалося як перший в історії задокументований випадок появи НЛО.

Г.МАНТЕРОЛА і його колеги наново проаналізували ці дані і дійшли висновку, що Х.Бонілья спостерігав комету, що пройшла дуже близько до Землі і розпалася на численні фрагменти.

"Згідно з нашими розрахункам, ці об`єкти пролетіли на відстані від 538 до 8,06 тисяч кілометрів від Землі, ширина об`єктів становила від 46 до 795 метрів, а довжина - від 68 метрів до 1,02 тисяч метрів, маса - від 5,58*10^8 до 2,5*10^12 кілограмів. Загальна маса комети до її розпаду становила від 1,83*10^12 до 8,19*10^15 кілограмів", - йдеться в статті.

Учені зазначають, що єдиний клас об`єктів Сонячної системи, який може бути оточений таким "туманом" - це комети. Його присутність свідчить про те, що "комета Бонільї" розпалася незадовго до моменту її виявлення і не всі летючі речовини встигли випаруватися.

За останні 150 років спостерігалося понад 40 випадків розпаду комет на фрагменти. На думку вчених, з кометою Бонільї могло статися таке ж саме, що й з кометою Швассмана-Вахмана, розпад якої спостерігався в наприкінці 1990-х років.

За оцінками групи Г.МОНТЕРОЛИ, якби комета не промахнулася, то на Землі могла б статися катастрофа планетарного масштабу.

"Ці об`єкти були близькі до того, щоб врізатися в Землю. Більше того, їх розмір був таким же або більшим, ніж розміри тіла, що породило Тунгуську катастрофу. Таким чином, якби вони зіткнулися із Землею, ми могли б одержати 3275 Тунгуських катастроф за два дні, що можливо привело б до зникнення життя", - роблять висновок автори.