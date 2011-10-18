Відомий російський актор збив автомобілем 8-річну дівчинку

Відомий російський актор Дмитро ДЮЖЕВ збив автомобілем восьмирічну дівчинку на заході Москви. Дитину госпіталізовано, повідомило РІА «Новости» джерело у правоохоронних органах столиці.

Аварія сталася о 15.35 на вулиці Артамонова.

"Д.ДЮЖЕВ, управляючи автомобілем BMW X5, збив восьмирічну дівчинку, яка переходила дорогу, - сказав співрозмовник агентства. - Дитина одержала струс мозку і була терміново госпіталізована до 9-ї дитячої міськлікарні".

При цьому співрозмовник не уточнив, чи переходила школярка дорогу на пішохідному переході, чи ні. За фактом пригоди проводиться перевірка.