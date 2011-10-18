Чим корисна розторопша

Розторопша містить близько 200 різних корисних компонентів. Це вітаміни, мікро- й макроелементи, олії, смоли. Вона лікує хронічний гепатит, холецистит, панкреатит і органічні ураження печінки. Очищує печінку і кишківник від шлаків, нормалізує травлення, виліковує алергію, знижує рівень холестерину в крові. Сприяє загальному зміцненню імунітету, знижує ризик серцевих і ракових захворювань.

— Розторопша допомагає посилити утворення жовчі та її виведення, а також захистити клітини печінки, які не були ушкоджені, й вилікувати "хворі", — розповідає черкаський лікар-терапевт Василь Головатюк. — Шрот — подрібнене насіння — розторопші активізує перистальтику кишківника, допомагає при дисбактеріозі, має здатність знижувати рівень цукру в крові, очищує кров, лікує варикоз. У насінні багато вітамінів групи В, потрібних для регулювання жирового обміну, живлення серцевого м`яза, для нервової системи, шкіри, зору.

У народі насіння розторопші застосовують і при зубному болі, при проносі. Подрібненим на борошно насінням виліковують варикоз, очищують навіть дуже зашлаковану кров і знижують рівень цукру в ній. Також широко рослину використовують для лікування шкірних проблем, таких як вітиліго, псоріаз, вугрі, облисіння.

Особлива цінність розторопші в тому, що її застосування не має протипоказань і побічних ефектів.

gazeta.ua