5 приводів подякувати батькам

У всіх дітей світу є одна загальна риса. Діти - створіння невдячні. Чи то природа жартує, чи то виховання в чомусь тотально помиляється.

Батьки в нас вкладають-вкладають, а ми дорослішаємо і абсолютно забуваємо, кому зобов`язані такими безцінними "інвестиціями".

У більшості дуже міцно засів в голові такий стереотип: народилося дитя, батьки його виховають, дадуть освіту, більш-менш на ноги поставлять і... піде це дитя в доросле життя з гордо піднятим носом і упевненістю в тому, що так воно і має бути. Аж ні, не кваптеся носик задирати - залишилося у вас декілька справ ще в "дитячому" житті. Давайте ми їх завершимо, а вже потім ви подумаєте, як поводитись далі - в житті-то дорослому вашому...

Отже, давайте подякуємо своїм батькам:

1. За те, що змінили своє життя заради вас

Ви замислювалися над тим, що коли ідея про вас ще не поступила до департаменту проектування у вашій сім`ї, мама і батько жили абсолютно іншим життям? Напевно, приблизно таким же, як і ви зараз.

Студентами були, подорожували, веселилися в галасливих компаніях, зустрічали світанки на березі моря і безперервно байдикували, насолоджуючись молодістю і її смачними дарунками. А тут з`явилися ви!

І вам зраділи. І довелося на якийсь час забути і про галасливі компанії, і про портвейн удосвіта, і солодку лінь, якою так деколи хотілося себе побалувати. І почали батьки заради вас нове життя - спасибі їм за це!

2. За те, що не спали ночами

Ох, молоді мами і тата - це найявніший приклад того, що людина може досить багато часу не відпочивати повноцінно, при цьому нормально "функціонувати".

Є дітки, які з самого дитинства не давали батькам спати спокійно, які любили покричати вночі, та так, аби сусіди за берушами до аптеки ходили. А зростають і знову ж не дають приводу для мам-тат відпочивати мирно - то дискотека, то якісь збори у друзів, то пізнє побачення з вельми сумнівним типом - що роблять мами і тата? Правильно, знову не сплять, переживають - за що їм велике спасибі!

3. За те, що виховали

Багато води не литиму - зайдіть на свою сторіночку в соціалці якій-небудь, що у вас в профілі написано? Таланти такі-то, інтереси ще крутіші, хобі і захоплення - захитаєшся, а в графі "Про себе" ціле вигадування про те, яка я прекрасна і кохання друзів-товаришів моїх - ще один тому доказ!

А тепер подумайте, яка заслуга ваших батьків у формуванні такого диво-портрета. Пригадайте, як вам мільйон книжок перечитали ще в той час, коди ви з горщиком не розлучалися.

Пригадайте, як вас лише і встигали, що водити з одного гуртка на іншій, переодягати з танцювального костюма в спортивний. Пригадайте, скільки часу батьки витратили з вами на заучування іноземних слів і кулінарні репетиції в кухонному фартусі. Пригадали? А тепер скажіть за це спасибі!

4. За те, що завжди поруч

Повернемося у важкі часи. Ні, не перебудови. Перехідний вік. Ще спірне питання, що важче, але точне одне - для ваших батьків цей час був нелегким.

Ви напевно часто подумували про те, що ви зовсім одні на цьому світі, і ніхто не розуміє, і не хоче, і більш того - навряд чи взагалі здатний зробити це.

І подружка виявилася не подружкою, і свій хлопець не таким вже своїм, і в школі все набридло, та все ж на вашу голову. А потім ви подорослішали, але вас не переставали дивувати люди, які поруч, - хтось відсівався швидко, хтось встигав потоптатися по серцю і піти, хтось досі поруч, але покластися ви на них не можете. І лише батьки завжди були і завжди будуть поруч - спасибі їм за це!

5. За те, що дали вам життя

Жодні приклади, мабуть, тут будуть недоречні. Ви всі прекрасно розумієте. Життя - найдорожче, що є у людини. Воно не завжди здається милим з вами, але це не привід зменшувати його цінність.

Коли в черговий раз вирішите посумувати, пригадайте батьків - вони вам подарували життя і стільки всього зробили, аби ви були щасливі - ви просто зобов`язані бути такими, зобов`язані перед тими, хто став для вас початком.

Коли в черговий раз вирішите порадіти життю, пригадайте батьків - шанс бути щасливими ви отримали саме завдяки своїм мамі і батькові. Тож подякуйте ж їм за це, будьте вдячними дітьми!

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