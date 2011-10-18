Як виявити прихований цукровий діабет

25-річна киянка Світлана Пархоменко не вживає цукру. Вона солодить чай та каву запареною стевією. Каже, дієта і ця рослина допомогли їй не захворіти на цукровий діабет.

— У восьмому класі під час медогляду аналіз крові виявив підвищений цукор. Ендокринолог сказала, що є ризик захворіти на цукровий діабет, — розповідає Світлана. — Я тоді страшенно перелякалася. Чогось подумала, що решту життя проведу лежачи на ліжку під крапельницею.

Лікарка заспокоїла, що це попередній діагноз, і порадила дотримуватися дієти: вживати менше солодкого, мучного та жирного.

Ендокринолог сказала, що є ризик захворіти на цукровий діабет

— Спочатку було важко, — пригадує дівчина. — Не можна їсти білого хліба, вершкового масла, солодощів. Навіть картоплю доводилося вимочувати кілька годин, щоб зійшов крохмаль, і тільки потім готувати.

Найважче було відмовитися від тістечок та звичних трьох чайних ложок цукру в чай. Щоб не вживати штучних замінників цукру, Світлана, за порадою ендокринолога, запарювала листя стевії.

Через два тижні повторний аналіз із навантаженням, який роблять хворим із підозрою на цукровий діабет (роблять аналіз крові натщесерце та зібраної за добу сечі, відправляють поїсти і через дві години знову беруть кров) показав, що все нормально. Цукор стабілізувався. Ще півроку за порадою лікаря Світлана дотримувалася дієти і кожні три місяці здавала кров на аналіз.

— Хоч цукрового діабету у мене нема, але відтоді я вживаю стевію замість цукру і дотримуюся дієти.

Навіть картоплю доводилося вимочувати кілька годин і лиш потім готувати

— Зараз питимемо чай, — каже Світлана. Дістає з шафи банку з чаєм, зелену коробку та дві кружки. Заливає чай кропом і накриває кришками, щоб запарився. Із зеленої коробки у невеличкий заварник насипає сушених листочків темно-зеленого кольору, схожих на сушену м’яту, і теж заливає кропом.

— Запарила сушену стевію, — каже дівчина. Знімає кришки з чашок, бере чайну ложку і наливає у неї із заварника рідину. Одна столова ложка замінить три ложки цукру. Смак чорного чаю зі стевією трохи незвичний, наче його змішали із зеленим. Однак солодко.

— У молоді цукровий діабет часто буває у приховані формі. На одного виявленого пацієнта припадає два невиявлені, — пояснює Надія Скоробонська, 68 років, лікар клініки при Інституті ендокринології та обміну речовин АМНУ. — Звичайний аналіз крові на цукор може не виявити порушень в організмі. Хвороба не лікується і прогресує. Тому ми радимо молодим пацієнтам, особливо схильним до надлишкової ваги, зробити імунологічну діагностику на антитіла до інсуліну.

У людей старшого віку хвороба менш агресивна, її симптоми більш чіткі. Однак, у будь-якому разі, ні дієта, ні замінники цукру не лікують діабету, якщо людина вже захворіла.

gazeta.ua