Лікуємося коштовностями

Золото, срібло, камені — не просто прикраси. Модні аксесуари можуть не тільки доповнити образ, але і пом`якшити біль, підбадьорити або заспокоїти і навіть зняти симптоми деяких захворювань.

Золото як лікувальний засіб використовували ще у глибоку старовину. Про силу цього металу писали в своїх працях мудреці Китаю, Єгипту і Індії. Стародавні лікарі вважали, що воно продовжує життя, зміцнює здоров`я літніх людей і приносить успіх. У трактатах аюрведи є посилання на те, що жінки, які прикрашають себе золотом, легко виношують дітей. Сучасні фахівці не беруться стверджувати, що цей метал відразу може омолодити або вплинути на тривалість життя, але настійно рекомендують його носити тим, у кого є шкірні захворювання. Також золоті прикраси варто надягати під час епідемій грипу. Адже цей метал здатний убити мікроорганізми. Якщо вас чекає виступ перед великою аудиторією або розмова з начальством, обов`язково надіньте золотий ланцюжок і кулон. Вони допоможуть справитися з хвилюванням і знімуть стрес. Сережки з цього металу покращують зір. А кільце може стати справжнім талісманом, яке принесе успіх, особливо в бізнесі. Якщо ви відчуваєте, що сильно втомилися, з`явилася апатія і депресія вже на підступах, просто візьміть в руки будь-яку прикрасу із золота і потримаєте якийсь час.

Сапфір — від безсоння

Діаманти — від головного болю

Смарагд нормалізує тиск

Топаз — для розуму

Гранат покращує кровообіг і благотворно впливає на імунну систему.

Перли додають в ліки від остеопорозу, карієсу, пародонтозу. Перли підвищують здатність крові згущуватися, мають тонізуючу дію на міокард, регулюють судинний тонус.

Рубін відновлює сили і пам`ять і завдяки своїм антибактеріальним властивостям захищає від інфекцій.

З бурштину одержують бурштинову кислоту — вітамін D3. Вона — антистресовий і протизапальний засіб, ліки при анемії і серцево-судинних захворюваннях. А ще бурштин містить йод, тому корисний при захворюваннях щитовидної залози.

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