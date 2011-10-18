Вітамін D запускає імунітет
13:10, 18 жовтня 2011Зарубіжні новини
0
Боротьба організму з інфекціями
Учені з Каліфорнійського університету з`ясували, що ключову роль в запуску імунітету і боротьбі організму з інфекціями грає вітамін D.
В ході дослідження учені вивчали механізми, які керують здатністю імунної системи боротися з патогенними мікроорганізмами. Експерименти підтвердили, що достатня присутність вітаміну D скорочує на 85% концентрацію бактерій туберкульозу в клітинах-макрофагах. Вітамін D активує процес об`єднання клітин імунної системи для знищення інфекції, тому механізм працює не тільки з туберкульозом.
Також виявлено, що з вітаміном D пов`язаний як природжений, так і придбаний імунітет.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter