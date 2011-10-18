Вітамін D запускає імунітет

Учені з Каліфорнійського університету з`ясували, що ключову роль в запуску імунітету і боротьбі організму з інфекціями грає вітамін D.

В ході дослідження учені вивчали механізми, які керують здатністю імунної системи боротися з патогенними мікроорганізмами. Експерименти підтвердили, що достатня присутність вітаміну D скорочує на 85% концентрацію бактерій туберкульозу в клітинах-макрофагах. Вітамін D активує процес об`єднання клітин імунної системи для знищення інфекції, тому механізм працює не тільки з туберкульозом.

Також виявлено, що з вітаміном D пов`язаний як природжений, так і придбаний імунітет.

likar.info