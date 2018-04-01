Часто хворієте? Лікуйте хребет!

Струнка статура - це, звичайно, красиво. Однак дуже помиляється той, хто пов`язує гарну поставу тіла лише з привабливим виглядом людини. Адже від лінії хребта безпосередньо залежить наше здоров`я.

Практика показує, що дегенеративні зміни в хребті спричиняють різні серйозні хвороби. Крім того, вони стають причиною душевного дискомфорту (дратівливість, страхи, глибокий сум, туга тощо). А правильно сформований хребет - передумова нормального функціонування внутрішніх органів і нервової системи.

Канал хребта - це футляр спинного мозку, його відростки (корінці нервів) виходять між хребцями і спрямовуються до різних органів і систем, таким чином хребет контактує з ними і впливає на їхні функції.

Так, з остеохондрозом шийного відділу хребта пов`язують головокружіння, особливо під час повороту голови вбік, шум у голові, зниження слуху і зору, біль у шиї (шийний радикуліт) тощо.

За дегенеративних змін в 6-7-му шийних і 1-му грудному хребцях з`являються оніміння в пальцях рук, атрофія м`язів рук, біль під час рухів рук.

Перший-п`ятий грудні хребці пов`язані з органами грудної клітки. У разі остеохондрозу грудного відділу хребта хворі можуть скаржитися на біль у ділянці серця. Причиною цього неприємного відчуття насправді є лівобічна міжреберна невралгія. Це підтверджується і болючістю під час натискання в місцях виходу корінців нервів на рівні 2-4-го міжребер`я зліва від хребта.

На жаль, треба зазначити, що псувати свій хребет більшість починає ще в дитячому та юнацькому віці, а довершують цей процес у дорослому. Це частково зумовлено сучасним стилем життя. В нас час молодим людям доводиться роками сидіти над книгами, а старшим сидіти чи стояти на роботі (нерухомо, схиливши голову, вдома перед телевізором або комп`ютером тощо).

Така робота з довготривалим нахилом голови стискає міжхребцеві хрящові диски і судини, внаслідок чого погіршується кровопостачання хребта. При цьому за умови недостатності рухів у хребті виникають дегенеративні зміни, на хребцях відкладаються солі. Міжхребцеві хрящові диски сплющуються, деформуються.

Таким чином розвивається остеохондроз з деформаціями в нижньому і верхньому відділах хребта такого ступеня, який може з часом бути вираженим, спричинювати появу горба.

Розрізняються три типи викривлень хребта: бокові (сколіоз), назад (кіфоз) та вперед (різко виражений лордоз).

Як не допустити або позбутися сутулості

1. За столом не сутулитися, сидіти з прямою спиною, притискаючись до спинки стільця. Від очей до книги, яку тримаєте в руках, має бути не менше 30 см.

Книгу краще читати на спеціальній підставці з нахилом 40-45 градусів.

2. Коли сидите за столом чи перед телевізором, не кладіть ногу на ногу, бо при цьому утруднюється кровообіг у ногах. Сидячи довго за столом, періодично порухайте ногами. Через кожні 30-45 хвилин, якщо є така можливість, встаньте, порухайтесь.

3. Після роботи ввечері рекомендується виконувати вправи, які допоможуть розвантажити хребет від його денної напруги. Однією з вправ має бути йогівська "кобра": лежачи на животі, піднімаєте рівні ноги і голову, дивлячись на стелю.

4. Щодня робити ранкову гімнастику.

5. Академік М. Норбеков стверджує: якщо щоденно виконувати фізичні вправи для хребта, можна відновити міжхребцеві диски, зменшити прояви остеохондрозу, збільшити гнучкість хребта, а разом з тим поліпшити поставу свого тіла і самопочуття. Він запропонував вправи для тренування й омолодження хребта.

Вони базуються на наступних рухах: розтягування - стягування, згинання-розгинання, скручування-розкручування. Таким чином, за допомогою вправ відбувається масаж дисків, хрящів, а також прилеглих зв`язок, суглобових сумок. Вони краще постачаються кров`ю, стають еластичними, менше старіють і поступово виліковуються. Необоротне стає оборотним. У процесі тренування міжхребцеві диски потовщуються і хребці розсовуються на своє природне місце.

Ви можете "виростити" собі молодий гнучкий хребет незалежно від того, скільки вам років. Для цього тільки треба не лінуватися, проявити волю і наполегливість, і ви обов`язково досягнете своєї мети. Розтягуючи хребет, ми поліпшуємо функції всіх внутрішніх органів і своє здоров`я.

Вправи для хребта за методикою М. Норбекова

Ці вправи для шийного і верхнього відділів хребта допоможуть запобігти сутулості, якщо ж вона вже є, "ліквідувати" її. Кожна вправа повторюється 10-15 разів.

І. Шийний відділ хребта

1. "Чищення пір`ячка". Підборідок тягнемо до груднини в напрямку пупка, голова іде за підборіддям. Шия дещо напружена. Пташка чистить пір`ячко.

2. "Черепаха". Голову тягнемо вверх, плавно відкидаючи назад, і потилицею торкаємося спини. У такій позиції голову втягуємо в плечі по вертикалі. Після цього плавно нахиляємо голову вперед, а підборіддя, притискуючи до груднини, тягнемо в напрямі пупка.

3. Нахили голови вправо і вліво з фіксацією плечей (плечі абсолютно нерухомі). Намагаємося вухом доторкнутися плеча.

4. "Собачка дивиться на хазяїна". Під час виконання підборіддя повертається вбік і вверх. Спочатку вправо, потім вліво. Собачка прислухається до слів хазяїна. Вправи виконувати в трьох варіантах:

- голова поставлена рівно;

- голова нахилена вперед;

- голова відкинута назад.

5. "Сова". Погляд ведемо вправо чи вліво, а за ним повертаємо голову так, щоб побачити, що є позаду нас (скільки зможете).

6. "Гарбуз". Колові рухи голови, які поєднують усі попередні вправи. Шия - хвостик гарбуза. Вправи робити без перенапруження, але з достатнім зусиллям м`язів шиї. Виконуємо послідовно засвоєні елементи вправ: притискаємо підборіддя до груднини, дістаємо вухом до правого плеча, тягнемо голову вверх, відкидаючи потилицю до спини, втягуємо голову і дістаємо вухом ліве плече і знову повторюємо. Вправи шиї тренують вестибулярний апарат і таким чином знімають головокружіння. Це особливо важливо для тих, хто закачується в транспортних засобах. Поліпшується кровообіг між шийними хребцями, розсмоктуються солі на хребцях, відновлюється гнучкість шиї.

Верхньогрудний відділ хребта

1. "Нахмурений їжачок". Плечі вперед, підборіддя притискаємо до груднини і тягнемо його в напрямі пупка. Руки складено перед собою (долоні охоплюють лікті). Поперек нерухомий, плечі спрямовуємо вперед назустріч одне одному.

Верхня частина хребта має прогнутись, як лук. Уявімо собі, що на спині у нас від шиї до лопаток вискочили голки, їжаку щось не подобається і він наїжачився.

До зворотного руху переходимо без зупинки, голову відкидаємо, потилицю спрямовуємо до спини. Голову тягнемо вниз і одночасно зводимо лопатки за спиною. У цьому положенні намагаємось прогнути верхню частину хребта.

2. "Ваги". Долоні кладемо на плечі. Перемінно одне плече йде вверх, друге - вниз. Голова трішки нахиляється в той же бік. Прогинаємо хребет верхньогрудного відділу і стараємось з кожним разом хоч на сантиметр збільшити прогин. Дихаємо вільно.

3. Піднімання і опускання плечей. Голова нерухома, спина пряма, руки по швах.

Через 5-6 рухів їх амплітуда збільшується.

4. "Паровозик". Руки вздовж тіла. Уявімо собі, що наші плечі - колеса. Поступово збільшимо розмах колових рухів. Один оберт "колеса" за секунду.

5. Нахил вліво і вправо (руки по швах).

Руки від тіла не відриваємо, спершу з натугою тягнемо їх донизу. Суть вправи в тім, що за фіксації рук у положенні "по швах" згинається верхня частина хребта. Під час нахилу робимо видих, повертаючись у вихідне положення - вдих.

6. "Пружина". Хребет прямий, куприком робимо рух, ніби зачерпуємо воду, і фіксуємо в цьому положенні. В такій позиції (таз нерухомий):

а) стискаємо хребет, як пружину;

б) розтягуємо хребет.

7. "Скрутка". Хребет, крім верхнього грудного відділу, стійко нерухомий. Кисті рук на плечах, дивимось прямо перед собою. У цьому положенні намагаємось повертати нефіксовану частину хребта вправо і вліво, з кожним разом треба намагатись просуватись ледь далі.

Михайло КОРОЛЮК, лікар-вертебролог