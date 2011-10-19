Кількість жертв повеней у Гватемалі досягла 35 осіб

Внаслідок повеней, викликаних зливами, в Гватемалі за останній тиждень загинуло щонайменше 35 чоловік. Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомили представники Національного координаційного центру по боротьбі з наслідками стихійних лих, які вказали, що в результаті удару стихії різною мірою постраждало близько 500 тис. чоловік.

З небезпечних районів країни евакуйовано 23 тис. гватемальців, 12,7 тис. громадян розміщено в тимчасових притулках. Досі вважаються зниклими безвісти шість чоловік.

Стихія завдала шкоди більш як 4,5 тис. житловим будинкам, половина автомобільних доріг у Гватемалі дуже пошкоджені. Повені знищили сільськогосподарські посіви на великих площах.

У різних районах Гватемали продовжуються рятувальні роботи. За прогнозами метеорологів, із середи інтенсивність дощів на території країни значно знизиться.