Маски із домашнього сиру - для молодості обличчя

Актриса Лариса Кадочникова кожного ранку робить маски із домашнього сиру і сметани. Це дозволяє зберегти шкіру у прекрасному стані і уникнути походів до косметолога.

Про це вона розповіла кореспонденту Gazeta.ua під час інтерв`ю.

"Беру базарний сир і таку ж сметану. Змішую до однорідної маси. Туди обов`язково додаю кілька краплинок оливкової олії. Можна також крапнути трохи лимонного соку, шипшинового сиропу або вбити один жовток з перепелиного яйця. На обличчі таку маску тримаю 20 хвилин. Потім змиваю теплою водою і наношу зволожувальний крем", - розповіла вона.

"Такі маски роблю кожного дня вже 35 років. Така проста процедура допомагає шкірі зберігати гарний вигляд. Кажуть, цим рецептом користувалася навіть англійська королева", - додала 74-річна Лариса Кадочникова.

Сир актриса порадила купувати лише на базарах.

"Магазинний сир для такої маски не підійде. Ефект буде лише від домашнього сиру. Подивіться на жінок, які торгують молочною продукцією. В них шкіра ніжна, гладенька, має ніжний колір і рум`янець", - зауважила вона.

Також Лариса Валентинівна розповіла, що інколи протирає обличчя льодом із квітами бузку.

"Весною закладаю квіти бузку у формочки, заливаю водою і ставлю в морозилку. Вранці мащу цими кубиками обличчя, руки і ноги. Лід дозволяє тримати шкіру в тонусі, а квіти освіжають", - наголосила актриса.

gazeta.ua