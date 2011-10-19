В Ірані стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,5 стався в середу в південній частині Ірану, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт Геологічної служби США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 51 кілометр на північ від міста Лар (провінція Фарс). Вогнище землетрусу залягало на глибині 40,3 кілометра. Повідомлень про жертви й руйнування не надходило.

Іран входить до десятки найбільш сейсмонебезпечних районів земної кулі, тут майже кожні десять років відбувається землетрус магнітудою понад 7,0. Землетрус магнітудою 6,3 у місті Бам у грудні 2003 року став причиною загибелі понад 31 тисячі осіб, близько 42 тисяч зазнали поранень. Стародавнє місто Бам, а також знаменита фортеця були зруйновані майже повністю.