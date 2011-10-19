Стреси збільшують шанси народити дівчинку

Британські вчені стверджують, що жінки, які кілька тижнів, перед зачаттям дитини, перебували в стані стресу, мають набагато більше шансів народити дівчинку, ніж хлопчика.

Результати досліджень, проведених вченими Оксфордського університету спільно з американськими колегами, пояснюють той факт, що в період економічної кризи відсоток новонароджених дівчаток зростає, а кількість хлопчиків, які народжуються після революцій і переворотів, знижується.

Звіт по даній роботі був представлений днями на щорічній конференції Американського товариства репродуктивної медицини (American Society for Reproductive Medicine), яка проходила в місті Орландо, штат Флорида.

У статті, опублікованій сьогодні, 17 жовтня, на сторінках британського видання The Daily Mail, наводиться такий приклад: протягом кількох місяців після терористичних актів 9/11, кількість хлопчиків, що з`явились на світ у пологових будинках Нью-Йорка, різко зменшилась.

Сьогодні вчені пояснюють цей феномен збільшенням кількості так званих "гормонів стресу" в крові майбутніх матерів.

Відомо, що стать дитини визначається набором хромосом у спермі батька. Однак медики не виключають, що високий рівень кортизолу перешкоджає проникненню в матку чоловічого ембріона. Крім того, цей вид зародків відрізняється більшою чутливістю і швидше гине при підвищенні рівня гормонів стресу.

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