Перцева настоянка поліпшить кровообіг

Облисіння ”помолоділо”: за словами фахівців, до групи ризику входить кожен третій чоловік 35–40 років. Лікарі-дерматологи коріння проблеми радять шукати всередині організму. Основна причина облисіння — гормональні розлади та порушення роботи серцево-судинної системи й селезінки. А також стреси і неправильне харчування.

— Якусь універсальну пораду дати важко, бо лікування залежить від конкретного пацієнта, а причини в усіх різні, — каже головний лікар Львівського обласного центру здоров’я Юрій Островерха, 55 років. — Найпростіше і найдешевше звернутися до фітотерапії. Добре допомагає спиртова настоянка червоного перцю, якщо щовечора втирати її у шкіру голови. Вона змушує кров приливати до шкіри і живить волосяні цибулини. Настоянку можна замовити у будь-якій аптеці, а можна виготовити самому. Залити етиловим спиртом 2–3 ложки меленого червоного перцю і настоювати кілька годин.

Захоплення імпортними засобами, які обіцяють швидке відновлення волосся, Юрій Островерха не схвалює. Каже, що більшість із них або не дієві, або мають короткочасний косметичний ефект — пом’якшують і розпушують те волосся, що є, але не нарощують нового. Найкращий із радикальних методів — імплантація, але таку процедуру не кожен може собі дозволити.

— До народної медицини в мене довіри більше, — каже 48-річний львів’янин Микола Слюзар, — бо шкоди від того нема ніякої, а виходить дешевше, ніж купувати новомодні засоби для відновлення волосся. Я вже кілька років страждаю на часткове облисіння. Щодня мащу волосся віджатим соком лопухів і кропиви. Взимку зберігаю сік у холодильнику.

Облисіння тімені попереджує про ризик серцевих розладів

Таку тенденцію виявили лікарі з Бостона. Вони проаналізували записи у медичних картках 22 тис. чоловіків віком від 40 до 84 років. Виявилося, що люди, які передчасно втрачають волосся, на 36% частіше страждають від серцево-судинних захворювань. Медики рекомендують чоловікам, у яких починає рано лисіти тім’я, стежити за артеріальним тиском і знижувати рівень холестерину у крові.

gazeta.ua