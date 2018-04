Мозок уміє переходити в "енергозберігаючий" режим

Клітини мозку при нестачі енергії переходять в "енергозберігаючий" режим - при цьому хімічним "перемикачем" стає те ж з`єднання, що й у клітинах мускулатури, повідомляють автори статті, опублікованої в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Значна частина цієї енергії, яка постійно необхідна мозку, витрачається на створення потенціалів дії - невеликих електричних розрядів, хвиль збудження, що проходять по мембрані клітини в процесі передачі нервового сигналу. Зазвичай кровоносна система забезпечує достатню кількість глюкози і кисню для вироблення необхідної мозку енергії, однак звуження або закупорка судин головного мозку перешкоджає нормальному постачанню ресурсами.

Марк Еванс з університету Единбурга і його колеги детально вивчили механізм, за допомогою якого мозок захищає себе від нестачі енергії, переходячи в "енергозберігаючий" режим роботи. Виявилось, що перехід у цей режим, при якому частота нервових імпульсів знижується, запускає АМФК - фермент, який, зокрема, регулює енергобаланс клітин мускулатури і інших клітин організму при значних навантаженнях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мозок мешканців північних регіонів більший, ніж представників південних

За словами вчених, їх результати допоможуть створити ліки, що захищають пацієнтів з високим ризиком інсульту: вже сьогодні існують препарати, що стимулюють вироблення АМФК, і в майбутньому вони та препарати на їх основі, можливо, зможуть використовуватись і для запобігання інсульту.

Раніше група вчених встановила, що відсутність генів, відповідальних за синтез АМФК, робить мишей "ледарями", які не люблять і не можуть довго бігати. У статті, опублікованій в цьому ж журналі у вересні, Грегорі Стайнберг з університету Макмастера (Канада) та його колеги повідомили, що в таких мишей у клітинах м`язової тканини менше мітохондрій - внутрішніх "електростанцій", що синтезують АТФ, універсальне джерело енергії в клітині.

ria.ru