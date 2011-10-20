Рисова дієта

Як стверджують дієтологи, на рисовій дієті можна очистити організм від шлаків. Адже в її основі - злак, відомий своїми адсорбуючими речовинами. Рис здатний виводити з організму солі, шлаки, інші шкідливі речовини. Більш того, в 100 грамах вареного рису всього 109 ккал, тобто худнути на ньому ситно, оскільки можна дозволити зайву порцію каші. Якщо протриматися на такій дієті чотири-десять днів, можна скинути від трьох до семи кілограмів.

Головна умова: готувати неочищений рис і без солі і спецій!

МЕНЮ ОДНОГО ДНЯ

Сніданок. Яблуко, 60 г рису із сметаною. Зелений чай або настій трав. Обід. Овочевий бульйон

150 г салату з овочів. Рис із зеленню і з оливковою олоєю. Вечеря. Овочевий бульйон. Рис з морквою і кабачком або з броколі, приготований на пару.

РЕЦЕПТ НА ЗАМІТКУ

Можна приготувати одну страву, яка інтенсивніше очистить організм від шлаків і відкладення солей.

По 2 ст. ложки промитого рису кладемо в чотири склянки і заливаємо холодною кип`яченою водою. Тримаємо в прохолодному місці і щодня міняємо воду. На четвертий день рис з 1-ї склянки промиваємо і варимо без солі, знову промиваємо і їмо на голодний шлунок. Потім - 2 години перерва. У склянці, що звільнилася, замочуємо свіжу порцію рису. Наступного дня їмо рис з 2-ї склянки... Бажано таким чином протриматися 14 днів.

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