Стрес на роботі провокує рак молочної залози у жінок

Жінки, які піддаються стресу на роботі, мають значно більше шансів захворіти на рак грудей, з`ясували вчені. Якщо робота морально виснажує, то ризик цієї недуги підвищується на 30 відсотків.

Результати такого дослідження, яке охопило 36 тисяч жінок, спростовують попередні дослідження, що не виявили зв`язку між стресом і раком грудейl.

Щорічно 44 тисячі жінок отримують діагноз "рак грудей", 12 тисяч щороку вмирають від цього захворювання. Хоча смертність від нього знижується, число хворих постійно зростає вже декілька десятиліть. Причини різні: нездоровий спосіб життя, погана екологія, алкоголізм, негодування дітей грудьми, пізні пологи.

Нове дослідження, яке буде опубліковано в найближчому номері журналу Epidemiology, фокусує увагу на впливі стресу. Воно охопило 36 тисяч шведських жінок у віці від 30 до 50 років, які працювали на момент початку дослідження в 1990 році. За здоров`ям жінок спостерігали аж до 2004 року, у 767 із них було виявлено рак грудей.

Враховуючи алкоголізм, кількість дітей, вагу, вік, ризик раку грудей зростав приблизно на 30 відсотків у жінок, які піддаються стресу на роботі.

Причина, чому стрес може збільшувати ризик виникнення хвороби раку, поки нез`ясована. Попередні дослідження дають підстави вважати, що це пов`язано із збільшеним виділенням гормону естрогену, який може сприяти появі раку. Інша теорія полягає в тому, що стрес змінює поведінку жінок, змушує їх вести неправильний спосіб життя: палити, не займатися спортом.

Дослідник Хана Купер із Лондонської школи гігієни і тропічної медицини визнає, що складно пояснити результати дослідження, тому що не враховувалися інші джерела стресу, наприклад, у домашніх умовах. Вона також додала, що стрес на роботі фіксувався лише в один період у житті жінок.

Тоді як, проведене раніше дослідження в Данії (за 18 років 7 тисяч жінок-учасниць) дало протилежні результати: жінки, які піддавалися стресу, менше хворіли на рак грудей.

Фахівці вважають, що необхідно провести нові дослідження, перш ніж стрес остаточно можна буде включити до списку збудників раку.

Фтnews

