Понаднормова робота руйнує мозок

Понаднормова робота збільшує ризик появи розсіяного склерозу в 20-річних людей.

На роботі мозку позначається порушення режиму сну через підробіток у позаурочний час, встановили шведські вчені.

У дослідженні брали участь люди 16-70 років, які розповіли про режими своєї роботи та сну.

З`ясувалося, що ті, хто працював з 21.00 до 7.00 у віці до 20 років, схильні до ризику розвитку розсіяного склерозу - захворювання, при якому вражається оболонка нервових волокон головного мозку і спинного мозку. У результаті знижуються зір, інтелект.

Учені пояснюють, що понаднормова робота порушує біологічний ритм, що призводить до зниження вироблення гормону мелатоніну й ослаблення імунітету.

Так як мелатонін бере участь у регуляції кров`яного тиску й роботи клітин мозку, порушення ритму негативно впливає на роботу центральної нервової системи.

gazeta.ua