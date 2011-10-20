Народна медицина може вбивати

Британські медики днями опублікували своє дослідження, яке може докорінно перевернути наші уявлення про народну медицину. Виявляється, лікарські трави, які багато людей вважають панацеєю від всіх бід, приносять більше шкоди, ніж користі.

З кожним роком народна медицина стає все більш популярною. Її прихильники переконані: якщо в Індії і Китаї так само лікувалися ще з незапам`ятних часів, то і нам, сучасним людям, такі ліки не пошкодять. Тому всілякі центри і кабінети фахівців з трав множаться, як гриби після дощу.

Та або та комбінація трав здатна вилікувати практично будь-яку хворобу, вважають адепти нетрадиційної медицини. Проте доктор Пітер Кантер і професор Едвард Ернст з Університету Ексетера стверджують, що це не так, і подібна терапія може зашкодити.

Колеги єдині в думці про те, що люди все частіше стають жертвами шахраїв: змучені хронічними хворобами люди чіпляються за найнеймовірніші обіцянки і стають легкою здобиччю шарлатанів.

Головна небезпека використання лікарських трав полягає в тому, що райони, де їх збирають, дуже забруднені. Як відомо, рослини накопичують в собі всі шкідливі викиди і хімічні добрива, приносячи у результаті пацієнтові не полегшення, а страждання.

В ході своєї роботи учені ознайомилися з результатами понад тисячі досліджень, присвячених лікарським травам. Більшість лікарів визнали, що ефект від використання відвару з трав і плацебо був практично однаковим. В окремих випадках при прийомі плацебо поліпшення наступало навіть швидше, ніж при лікуванні травами.

Крім того, що рослини накопичують в собі шкідливі сполуки, вони і самі по собі не завжди безпечні. Неправильне дозування може завдати серйозної шкоди здоров`ю. Так, наприклад, любителі чаю з м`ятою одного прекрасного дня виявляють у себе порушення ерекції, а передозування ромашки здатне викликати порушення менструального циклу у жінок. Сік подорожника має здатність згущувати кров, тому для людей із захворюваннями серця він може в буквальному розумінні виявитися згубним. Кропива через два дні після збору починає виробляти токсичні з`єднання.

Зрозуміло, що дані, які учені поки що ніде не опублікували, не порадують виробників засобів народної медицини. Ринок лікарських трав в Англії - близько $4 млн., і так просто здавати свої позиції акули цього бізнесу явно не збираються.

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