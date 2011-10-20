В Афінах тиждень не вивозять сміття

Учора у Греції розпочався 48-годинний страйк через нові урядові плани жорсткої економії. Люди протестують проти скорочення зарплат і звільнень із роботи.

Уранці на вулиці грецької столиці Афіни вийшли тисячі демонстрантів. Магазини, невеликі кіоски, банки й офіси закрили на два дні. У лікарні приймають лише з найважчими травмами. Не працює залізниця, служби таксі та міський громадський транспорт.

— Уже з тиждень ніхто не вивозить сміття. Комунальники не мають стимулу працювати. Щоб хоч якось боротися зі смородом біля будинку, вивозимо непотріб за місто, — каже жителька Афін 32-річна Марі. — Спочатку вулицею було майже неможливо ходити. Із часом ніс звикає до неприємного запаху. Тут жити нереально. Хоч бери і тікай за кордон. Обіцяють звільнити з роботи. Кажуть, місця втратять понад 30 тисяч працівників.

Держава планує скоротити видатки держбюджету на 28,5 млрд євро до 2015 року. Для цього пропонують підвищити податки, урізати зарплати бюджетникам і скоротити пенсії. Частину держпрацівників звільнять. Якщо цю програму приймуть, Євросоюз і Міжнародний валютний фонд нададуть Греції 12 млрд євро кредиту. На сьогодні зовнішній борг країни перевищує 350 млрд євро.

Питання Греції розглянуть на саміті "Великої двадцятки", що пройде на початку наступного місяця у французькому місті Канни. Світові лідери побоюються, що боргова криза греків може підірвати стабільність валюти євро і поширитися на інші країни єврозони. Найбільше це загрожує сусіднім Італії та Іспанії.



gazeta.ua