Що лікує лимон

Учені і лікарі стверджують, що досить лише одного лимона на день, щоб збагатитися вітамінами і забути про хвороби.

За даними останніх досліджень, лимон лікує все — шкіру, шлунок, кров, омолоджує, вважає, навіть його аромат здатний “зняти” нам декілька років. Що ж такого корисного в лимоні, як правильно його вживати, лише б диво зцілення все-таки відбулося?

Корисні властивості цього представника сім`ї цитрусових обумовлені його складом.

Свіжовичавлений сік рятує від печії, адже в процесі травлення лимонна кислота розпадається на лужні компоненти, знижуючи кислотність шлунку, покращує роботу печінки, допомагає вивести з організму сечову кислоту (адже її надлишок — причина подагри, ниркових недуг). Завдяки високому вмісту аскорбінової кислоти лимон визнаний найкориснішим фруктом для підтримки імунітету.

Сік лимона треба розбавляти водою, можна в пропорції 1:1, 1:2, для смаку додавати мед, варення. Дітей до такого напою слід готувати наперед: починати з декількох крапель в ложці, кожного разу збільшуючи їх кількість. Тому що до кислого потрібно звикнути.

Правда, не завжди такий сік слід пити. Наприклад, коли горло запалене, в порожнині рота є виразки (стоматит, ангіна), лимонна кислота може послужити причиною печії. І особам з гострими формами виразкової хвороби шлунку треба також відмовитися від лимонного соку.

Не менш корисними є і лимонно-медово-горіхові пасти. Лимон разом з шкіркою, волоські горіхи (або лісові) перемелюють, для смаку додають мед і, за бажанням, родзинки. Ложка такої суміші на день — набагато корисніше, ніж будь-які штучні вітаміни.

Взимку дерматологи радять оздоровляти шкіру масками з додаванням лимонного соку. Наприклад, можна натерти свіжий корінь петрушки і додати до цієї кашки сік з половини лимона. Або ж збити білок і вичавити до нього декілька крапель лимонного соку. Можна намочити в кефірі вівсяні пластівці, почекати, поки набухнуть, і додати декілька крапель лимонного соку. Таку маску корисно накладати на веснянки, пігментні плями, і через 15 хвилин змити теплою водою.

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