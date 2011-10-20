Як вивести камінці з жовчного міхура

Каміння у жовчному міхурі та протоках виникає майже у 15% людей. У жінок воно зустрічаються втричі частіше, ніж у чоловіків.

— Найчастіше формується холестеринове каміння (80%), — пояснює Олексій Кожевніков, 30 років, заступник директора столичного Центру гастроентерології. — Ще по 10% припадає на пігментне: чорне — у жовчному міхурі, коричневе — у протоках.

Появу піску та каміння у нирках нефрологи пояснюють відкладенням солей. Найчастіше утворюються кальцієві (70%), їх можна роздробити та вивести з організму без операції.

— Із жовчного міхура без оперативного втручання можна вивести лише холестериновий камінець до 8 міліметрів, — каже Євдокія Вакуленко, 68 років, завідувачка відділення гастроентерології Київської обласної лікарні. — Зазвичай його рік-два розщеплюють препаратами з кислотами. Що ж до лікування травами (ромашка, кукурудзяні рильця, шипшина) — це лише профілактичний метод, який допомагає запобігти утворенню камінців.

gazeta.ua