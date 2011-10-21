Кому не можна робити пілінг обличчя

Українські дерматовенерологи попереджають, що така популярна косметична процедура як пілінг при неправильному застосуванні може по-справжньому знівечити обличчя.

Пілінг дозволяє поліпшити стан шкіри завдяки відлущуванню її поверхневого шару – прибрати дрібні нерівності і рубці. Жінкам до 30 років ця процедура не потрібна - регенерація шкіри відбувається самостійно. Тим, хто переступив цей вік і вирішив «освіжити обличчя», лікарі рекомендують відмовитися від хімічного пілінгу, якщо жінка страждає куперозом (розростанням судинної сітки) або гіпертрихозом (надмірним ростом волосся). Інакше прояви захворювань тільки посиляться.

Крім того, пілінг може активізувати прояв герпесу, заявляють лікарі.

likar.info