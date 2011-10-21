5 найшкідливіших продуктів для зубів

"Від цукерок заболять зуби, краще з`їж яблуко", - говорили нам в дитинстві. А ось учені з Стоматологічного інституту Королівського коледжу Лондона з`ясували, що яблука анітрохи не корисніші за солодощі, якщо говорити про здоров`я зубів. Мало хто знає, але звичайні яблука завдають шкоди зубам приблизно в 4 рази більше, ніж газовані напої.

Яблука

Вчені підрахували, що в деяких сортах яблук містяться 4 чайні ложки цукру, що підвищує рівень кислотності в роті. Як відомо, нейтралізує кислоту кальцій, він же зміцнює кісткову тканину, у тому числі зуби. Тому дієтологи рекомендують їсти яблука зі шматочком сиру. Захистити зуби під час прийому їжі також допоможе чищення зубів до їди.

Як відзначає Девід Бартлетт, керівник відділення ортопедичної стоматології Королівського коледжу, проблема може полягати не тільки в тому, що ми їмо, але і в тому, як ми це робимо. Коли людина повільно їсть яблуко, високий рівень кислоти встигає нашкодити зубам. Даний висновок експерти зробили в ході дослідження понад 1 000 чоловік у віці 18-30 років. Фахівців цікавив зв`язок раціону добровольців і зношеня їхньої емалі та дентину. У результаті виявилося, що люди, які любили яблука, в 3,7 рази більше ризикували заробити ушкодження дентину.

Вино, пиво і фруктові соки

Регулярне вживання цих напоїв підвищує ймовірність стоматологічних захворювань в 4 рази. Лікарі рекомендують піти на хитрість і пити соки через трубочку і вибирати свіжовичавлені соки без цукру. Вино прибережіть для свят, а "забути" про існування пива буде корисно для і для зубів, і для фігури.

Батончики мюслі

Причина по якій корисні батончики потрапили в чорний список стоматологів - в підвищеному вмісті цукру. Лікарі рекомендують їсти не менше 5 разів на день (включаючи другий сніданок і полуденок). Такий режим харчування допоможе уникнути перекусів - адже найчастіше батончики трапляються нам на очі, коли немає часу на повноцінний ланч.

До речі, чищення зубів відразу після їжі зовсім не таке корисне, як прийнято вважати. Розм`якшена кислотами зубна емаль дуже вразлива, тому чищення зубів завдасть їй ще більшої шкоди. Якщо хочеться почистити зуби після їжі, просто почекайте 30 хвилин.

До жуйки у стоматологів ставлення неоднозначне: на думку лікаря Джанкет з Бостонського університету, деякі жувальні гумки без цукру (переважно ті, що володіють фруктовим смаком) містять кислоту. Дана кислота негативно впливає на емаль зубів, підвищуючи ризик ушкоджень.

Тим не менш, дослідження показали, що якщо жувати жуйку після повноцінного прийому їжі і навіть після перекусів, можна скоротити ризик карієсу приблизно на 40%. Особливо жуйка ефективна, якщо її пожувати протягом 20 хвилин після їжі, коли кислота надзвичайно агресивна.



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