Скільки часу годувати немовля

"Моєму синові 6 місяців. Порадьте, скільки ще годувати його груддю? Я чула різні думки".

Запитує Ірина СРІБНА, 22 роки, з Дарниці

Відповідає Андрій Віленський, 35 років, головний лікар Центральної дитячої поліклініки N2:

— За стандартами Всесвітньої організації охорони здоров`я, бажано, щоб мати годувала немовля рік і навіть півтора. Не дарма кажуть, що до року — грудний вік.

Однак із шестимісячного віку дитині стає замало маминого молока. Треба поступово вводити додаткові продукти: овочеві супи, каші. Таким чином жінка зменшує потребу дитини в грудному молоці. У півтора року дитина вже відмовиться від грудного харчування.

gazeta.ua