Чим можуть нашкодити очні краплі

У всіх очних крапель, що містять судинозвужувальну речовину, є ряд обмежень по застосуванню. Не варто користуватися ними при водінні автомобіля - слід враховувати можливість затуманення зору. З обережністю треба застосовувати краплі хворим з важкими серцево-судинними захворюваннями і тим, хто приймає препарати, що здатні підвищувати артеріальний тиск.

Не можна користуватися цими ліками вагітним і матерям, що годують. Необхідно уникати прямого контакту крапель з м`якими контактними лінзами через можливе порушення їх прозорості.

А в ідеалі, звичайно, перед застосуванням крапель варто проконсультуватися з лікарем. Хоч вони і створені виключно для естетики, але все ж містять лікарську речовину.



www.zdr.ru