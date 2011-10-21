Цибулиння корисне для здоров'я

У цибулевому лушпинні міститься потужний коктейль сполук, корисних для здоров`я, з`ясували вчені з Автономного університету Мадрида.

Лушпиння і верхні шари цибулі коричневого кольору містять у великій кількості клітковину і флавоноїди, багаті сірчистими сполуками та полімерами фруктози.

Вчені радять вживати відвари з лушпиння функціональну складову продуктів харчування, багату клітковиною і фенольними сполуками кверцетину та іншими флавоноїдами. Відомо, що клітковина знижує ризик серцево-судинних недуг, проблем з травленням, раку кишечника, діабету 2 типу та ожиріння. А фенольні сполуки оберігають від канцерогенних процесів.

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