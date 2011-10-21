П'ять продуктів, які омолоджують організм

Американські дієтологи назвали список продуктів, які мають омолоджуючу дію. Медики, звичайно, обмовляються: їжа повинна бути різноманітною і збалансованою, але ця «п`ятірка» здатна захистити від серцевих хвороб, остеопорозу і хронічного стресу.

Помідори

Томати - потужні антиоксиданти: за допомогою пігменту лікопіну помідори захищають від окислювального стресу і знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Про те, що томати прекрасні антидепресанти знають італійці, найжиттєрадісніші мешканці планети. Помідори навіть при температурній обробці не втрачають своїх властивостей, регулюють роботу нервової системи, завдяки вмісту серотоніну покращують настрій, нормалізують обмін речовин.

Льняна олія

Льняне насіння корисне завдяки поліненасиченим жирним кислотам омега-3 (звідси запах «риб`ячого жиру»). Відповідно до клінічних досліджень, проведених експертами Mayo Clinic, 40 грамів олії на день здатні знизити ризик захворіти на рак молочної залози, позбавляють неприємних відчуттів під час передменструального синдрому і передменопаузи. Косметичний ефект від олії - поліпшення стану шкіри і волосся.

Зелений салат

Щоб зберегти зір, зміцнити імунітет і кістки, запобігти остеопорозу, дослідники радять включити у свій раціон різні сорти зеленого салату: айс-салат (айсберг), ромен-салат, лоло-россо (або кораловий салат). Вони містять лютеїн, корисний білок, «вітамін молодості» С, кальцій і вітамін К.

Сьомга, форель і оселедець

Секрет стресостійкості норвежців, здорової нервової системи і відсутності найменшого натяку на нудьгу - у національній кухні, в якій дуже багато страв з риби - норвезької сьомги, форелі і оселедця.

www.zdr.ru

