Росію закликають припинити боротьбу з абортами

Кілька десятків міжнародних організацій із захисту прав жінок звернулися до Державної Думі РФ із закликом відхилити поправки в російське законодавство, що обмежують доступ до абортів. На думку авторів звернення, введення нових обмежень на аборти в Росії може призвести до порушення прав людини, гарантованих Конституцією та міжнародними зобов`язаннями РФ, у тому числі права жінок на недоторканність приватного життя, фізичну недоторканність і незалежність, конфіденційність, захист здоров`я і свободу від дискримінації.

За інформацією Російської асоціації «Народонаселення та розвиток», поправки до законодавства про охорону здоров`я, які Держдума розгляне в п`ятницю 21 жовтня, передбачають введення обов`язкового періоду очікування перед перериванням вагітності, психологічні консультації з метою переконати пацієнтку змінити своє рішення, а також отримання згоди на аборт від батьків і опікунів дівчат до 18 років і від чоловіків для заміжніх жінок. Крім того, медпрацівникам пропонується надати право відмовитися від переривання вагітності з міркувань совісті.

За ці нововведення виступає Російська православна церква, багато заходів з обмеження доступу до абортів також підтримані представниками Міністерства охорони здоров`я.

У РАНіР відзначають, що боротьба з абортами в Росії ведеться під приводом вирішення демографічних проблем. «Обмеження доступу до абортів не зменшує кількості абортів і не збільшує народжуваність, - зазначає з цього приводу гендиректор РАНіР Любов Єрофєєва, - Замість цього такі обмеження принижують гідність жінок, призводять до отримання ними недостовірної медичної інформації, роблять аборти менш безпечними, а в деяких випадках змушують жінок вдаватися до небезпечних незаконних абортів».

У повідомленні також наголошується, що результати опитування, проведеного РАНіР, свідчать про те, що більшість російських жінок виступають проти обмежень доступу до абортів.

Серед організацій, які підписали звернення до російських законодавців - Human Rights Watch, Міжнародна федерація планування сім`ї, Глобальна жіноча мережа за репродуктивні права та близько 150 інших правозахисних об`єднань і приватних осіб із США, країн Європи, Південної Америки і Африки.

ami-tass.ru

