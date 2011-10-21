Німецького туриста з'їли полінезійські канібали

Німецький турист Штефан Рамін (Stefan Ramin) став жертвою канібалів на острові Нуку-Хіва у Французькій Полінезії, визнала французька прокуратура після проведення ДНК-тесту. Про це повідомляє Лента.ру.

Раніше влада категорично виключала таку можливість. Проте ДНК-тест підтвердив, що кістки, знайдені в багатті на острові, належать саме зниклому німецькому туристові, пише журнал Focus з посиланням на заяву французького прокурора Жозе ТОРЕЛЯ (Jose Thorel).

Останнє повідомлення турист залишив на своїй сторінці в Facebook. Він повідомляв, що збирався піти полювати з місцевим жителем. Щодо мисливця Генрі ГАЇТІ (Henri Haiti), який повинен був його супроводжувати, було розпочато розслідування. Затримати його не вдалося, оскільки він втік, пише Bild.

Декількома днями раніше прокурор Ж.ТОРЕЛЬ категорично відкинув ймовірність того, що німця з`їли канібали. «Я не хочу нічого чути про канібалізм. Це маячня», - заявив він Les nouvelles de Tahiti. За його словами, не було жодних ознак, які підтверджували б цю версію.

Ш.Рамін приїхав до Французької Полінезії разом з подругою. За непідтвердженою інформацією, вона досі перебуває там.

У 2008 році молоді люди вирушили в кругосвітню подорож з Туреччини. Вони пропливли Середземним морем, потім через Атлантичний океан до Карибських островів. Влітку 2011 року вони дісталися південної частини Тихого океану через Панамський канал, а звідти - до Нуку-Хіви.