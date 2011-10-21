Кращі продукти для бадьорості

Якщо після їди людина відчуває себе втомленою і її хилить на сон, значить, їжа була неправильною, стверджують медики. Потрібно переглянути раціон і поповнити його продуктами, які дадуть організму потрібну енергію. Названо 5 головних продуктів від втоми.

•Вівсянка. Допомагає підтримувати рівень цукру в крові в нормі. Забезпечує магнієм, білком, фосфором і тіаміном, недолік якого і приводить до відчуття втоми.

•Йогурт. Легкий і добре засвоюваний продукт, що містить потрібні для бадьорості речовини.

•Шпинат. Джерело магнію, калію, вітаміну С і заліза, що грає ключову роль в боротьбі з втомою.

•Горіхи і насіннячко. Вміст в них магнію допомагає справитися з утомою м`язів.

•Квасоля. Джерело білка, заліза, тіаміну, марганцю, фосфору – джерел енергії.

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