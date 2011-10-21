Понад 100 мешканців М’янми загинуло через повені

Більш як 100 людей загинуло або вважаються такими, що зникли безвісти, в результаті сильної повені в районі міста Паккоку центральної частини М’янми, викликаної проливними дощами, які тривали цілу середу, передає РІА «Новости».

Після того, як міст Шве Чаунг зруйнувався, вода змила ряд будинків і монастирів.

У районі повені спостерігалися зсуви, їхніми жертвами стали троє чи четверо осіб.

Точної кількості жертв поки що не встановлено.