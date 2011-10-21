Понад 100 мешканців М’янми загинуло через повені
12:49, 21 жовтня 2011Зарубіжні новини
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Більш як 100 людей загинуло або вважаються такими, що зникли безвісти, в результаті сильної повені в районі міста Паккоку центральної частини М’янми, викликаної проливними дощами, які тривали цілу середу, передає РІА «Новости».
Після того, як міст Шве Чаунг зруйнувався, вода змила ряд будинків і монастирів.
У районі повені спостерігалися зсуви, їхніми жертвами стали троє чи четверо осіб.
Точної кількості жертв поки що не встановлено.
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