У Білорусі підвищать ціни на ліки

Ціни на більшість товарів і послуг у Білорусі перераховано за курсом, що склався на додсесії Білоруської валютно-фондової біржі. Можлива також корекція цін на товари і послуги, які прив`язані до офіційного курсу білоруського рубля: енергоносії, ліки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив віце-прем`єр РБ Сергій РУМАС на засіданні Нацради з трудових і соціальних питань.

При цьому він сказав, що до кінця року очікується ще одне підвищення цін на бензин.

«Це було не останнє підвищення цін на бензин. До кінця року ще раз доведеться підвищувати ціни, якщо ми хочемо їздити, а не ходити пішки», - наголосив віце-прем`єр.

Слід чекати підвищення тарифів на послуги ЖКГ.

«Ми до кінця року повинні вийти на 30% відшкодування вартості послуг ЖКГ, наступного року - на 35-40%. Нині населення оплачує 20,8% вартості послуг ЖКГ», - зазначив С. РУМАС.

Він також не виключив, що зміцнення курсу білоруського рубля, на яке розраховує влада, спровокує дефляцію на деякі товарні позиції.

Нагадаємо, що в Білорусі відучора за підсумками торгів на об`єднаній сесії Білоруської валютно-фондової біржі (БВФБ) єдиний курс білоруського рубля щодо долара США встановлено на рівні 8680 за 1 дол.

Довідка УНІАН. З 14 вересня по 20 жовтня на БВФБ діяла додаткова торгова сесія, де курси валют визначалися на основі попиту і пропозиції. Метою відкриття додсесії було встановлення ринкового курсу рубля.