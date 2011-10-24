Як зупинити кров із носа

- У мого п’ятирічного сина часто йде кров із носа. Він постійно лякається. Як мені заспокоїти дитину та швидко зупинити кровотечу?

Відповідає лікар-терапевт поліклінічного відділення Львівської міської лікарні N6 Ігор Конечний, 48 років:

— Посадіть дитину на стілець або собі на коліна. Обережно затисніть ніс серветкою. Якщо потримати так кілька хвилин, то кровотеча зазвичай припиняється. Слідкуйте, щоб дитина не відхилялася назад. Охолоджуйте перенісся — покладіть мокрий носовичок або шматок льоду, загорнутий у целофан, і тоненький рушничок. У ніс можете закапати будь-який судинозвужувальний розчин — нафтизин, галазолін, тизин, санорин.

У цей час можете почитати йому або разом подивитися телевізор. Після того, як кров перестане текти, попросіть сина, щоб він поводився спокійніше. Пожвавлений рух пришвидшує кровообіг і це може знову викликати кровотечу.

gazeta.ua