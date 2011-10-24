У Туреччині зафіксовано понад 200 підземних поштовхів

Більш як 200 залишкових підземних поштовхів, так званих афтершоків, зареєстровано на ранок 24 жовтня в провінції Ван на південному сході Туреччини, де вчора стався землетрус магнітудою 7,2.

Як передає РІА “Новости», про це повідомила сейсмологічна обсерваторія Босфорського університету.

Магнітуда деяких поштовхів становила 5,7 і 5,5, зазначили в обсерваторії. Там не виключили нових землетрусів у районі стихійного лиха, де, за останніми підтвердженими даними, кількість жертв становить 217 осіб, більш як тисяча постраждали.

Раніше сейсмологи повідомляли, що кількість загиблих у результаті найпотужнішого за останні роки землетрусу в Туреччині може становити від 500 чоловік до тисячі.

На місці землетрусу, де температура минулої ночі знизилася до нуля градусів, тривають пошуково-рятувальні роботи, в яких беруть участь 1275 рятувальних команд з 38 районів Туреччини, а також рятувальники з ряду зарубіжних країн.

Найбільше роботи у рятувальників у повіті Ерджиш, населення якого становить близько 75 тис. осіб. Цей населений пункт зазнав найбільших руйнувань, там повністю зруйновано понад 80 багатоповерхових житлових будинків. Представники Червоного Хреста розгорнули в Ерджиші наметове містечко, забезпечують місцевих жителів водою, гарячою їжею, одягом.

Рятувальні роботи в районі землетрусу утруднені сильними руйнуваннями, передають місцеві ЗМІ. Рятувальники намагаються завершити їх найближчим часом, оскільки синоптики 25 жовтня прогнозують похолодання в провінції, а 26 жовтня очікується сніг.