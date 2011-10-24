Краплі для вуха треба підігрівати

- Через кілька днів після нежитю у мене почала страшенно боліти голова і ”стріляє” у вусі. В аптеці порадили краплі. Але після закапування паморочиться голова. Може, я щось неправильно роблю.

Михайло Гринів, 57 років, зі Львова

Відповідає лікар-отоларинголог поліклінічного відділення 4-ї міської клінічної лікарні (м. Львів) Любов Крайня, 39 років:

— Біль у вусі після нежитю трапляється часто. Одне з цих захворювань спричинило інше. Для полегшення болю і зменшення запалення вуха я теж би порадила краплі.

Але вушні краплі треба підігріти до 37 градусів. Це можна зробити у склянці з теплою водою. Запаморочення може спричинити холодна рідина. Голову треба нахилити до плеча або лягти на бік. Краплі мають стікати по стінці слухового проходу, щоб не потрапили одразу на барабанну перетинку. Бо це може викликати гострий біль. Після процедури варто полежати 15 хвилин, щоб ліки просочилися за барабанну перетинку. Якщо ж хворе вухо не дає заснути, лягайте на здорову сторону — це зменшить біль.

gazeta.ua