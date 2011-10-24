Потужний землетрус стався у Вірменії

Сильний землетрус стався у Вірменії на кордоні з Туреччиною, повідомляє РІА «Новости».

Підземні поштовхи відчули жителі Єревана. "Поки невідомо, наскільки сильними були поштовхи й чи є руйнування", - сказав керівник прес-служби МНС Вірменії Микола ГРИГОРЯН. Він не виключив, що підземні поштовхи у Вірменії "можуть бути наслідком землетрусу в Туреччині".

За останні дні на території Вірменії зареєстровано декілька землетрусів поспіль силою 3-5 балів.