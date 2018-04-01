Чим корисна хурма

Ось і минуло літо. На прилавках ринків і магазинів починає з`являтися хурма. Виявляється, це не тільки смачний, але і дуже корисний фрукт.

Батьківщиною хурми є Китай, звідти плід розповсюдився в Східній Азії, потім почав вирощуватися в Японії. І лише в кінці 19-го століття про хурму дізнався весь світ.

Хурма налічує близько 500 різновидів. Більшість з них виростає в тропічному кліматі. Основні відомі нам види – терпка кавказька, нетерпка японська і солодка шоколадна, або корольок.

Хурма містить в 2 рази більше харчових волокон і корисних мікроелементів, ніж яблука. У ній також багато антиоксидантів. Плоди хурми містять велику кількість води, білків, вуглеводів, органічних кислот, дубильні речовини. Цей фрукт також багатий калієм, кальцієм, магнієм, фосфором і залізом, а також вітамінами А, С і P.

Хурма є дієтичним продуктом, показаним при розладі травлення завдяки наявності пектину. Вона використовується в народній медицині при шлункових захворюваннях.

Великий вміст цукрів, в основному глюкози і фруктози, підтримує здоров`я серцево-судинної системи, живить серцевий м`яз і при цьому рівень глюкози в крові не досягає піку. Проте не слід вживати хурму при діабеті.

Магній, що міститься в хурмі, знижує ймовірність утворення каменів в нирках, а вітамін А захищає від раку. Вітаміни С і P зменшують крихкість судин.

Хурма має сечогінну дію і тонізуючі властивості. Заспокоює нервову систему, підвищує працездатність. Володіє бактерицидною дією відносно кишкової і сінної палички, золотистого стафілококу.

При застуді і кашлі корисно полоскати горло соком одного стиглого плоду хурми, змішаним з 3,5 ст. ложки теплої води.

Хурму можна використовувати і в косметичних цілях. Маска з м`якоті хурми і яєчного жовтка допомагає при розширених порах і схильності до вугрів.

Загалом, хурма – скрізь хороша! Головне – уміти правильно вибрати фрукт, щоб не розчаруватися його терпким смаком. Вибирати потрібно повністю доспілі плоди, тоді їх м`якоть буде по-справжньому соковитою і смачною.

Зберігати хурму потрібно дуже дбайливо, прагнучи не пошкодити оболонку. Краще всього зберігати її в замороженому вигляді. До речі, заморожування – один із способів позбавитися терпкості плодів. Ще один із способів – помістити фрукти в теплу воду на 12 годин.

Отже, хурма корисна для профілактики серцево-судинних захворювань, покращує травлення і містить безліч мікроелементів. З`їдаючи по 1-2 плоди хурми в день, ми не тільки одержуємо задоволення, але і доповнюємо наше харчування корисними речовинами.

У народній медицині хурму використовують при хворобах шлунку, особливо при розладах. Стиглі плоди хурми можна прикладати до опіків і ран для швидкого загоєння. У її листі містяться майже всі мікроелементи і вітаміни, тому чай з них служить лікувальним засобом при анемії.

Солодкі плоди хурми вгамовують голод, але при цьому містять небагато калорій, тому дієтологи рекомендують включати її в раціон тим, хто хоче справитися із зайвими кілограмами.

Вважається, що хурма обов`язково повинна бути в`язкою, але це не так, у деяких сортів хурми терпкість відсутня. Втім, навіть сорт ``корольок" може бути різним. Якщо відбулося запилення і утворилося насіння, то дозріває міцний, солодкий і смачний плід. А не було запилення – на світ з`являється яскраво-оранжевий плід із в`язкою м`якоттю. Від в`язкості можна позбавитися, якщо заморозити плоди хурми або потримати їх кілька годин в горілці.

Щоб не помилитися і купити стиглу хурму, слід звертати увагу на коричневі смужки на шкірці плодів - що більше смужок, то солодша хурма.

Хурма хороша як в свіжому, так і в сушеному вигляді. Плоди для сушки вибирають тверді, з них знімають шкірку, нарізують шматочками і сушать при температурі не вище 45°С.

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