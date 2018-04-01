Педіатр: 6-8 застуд на рік - це норма для дитини

Епідемію грипу в нашій країні лікарі очікують лише наприкінці року. Тим не менш, сезонний сплеск застуд вже розпочався і фахівці радять особливо уважно поставитися до профілактики захворювання у дітей. Хто винен

Чому захистити від грипу необхідно перш за все дітей? По-перше, вони хворіють особливо важко, на тлі частих застуд можуть виникнути ускладнення і розвинутися хронічні захворювання. Причина - вікові недосконалості імунних і анатомо-фізіологічних механізмів, які забезпечують захист дитячого організму від респіраторних вірусів.

По-друге, саме діти приносять віруси грипу з дитячого садка або школи. Захворюваність у дітей у 5-7 разів вища, ніж у дорослих. Стандартна схема інфікування виглядає так: захворіла дитина - від неї заразилися батьки - слідом за ними бабусі-дідусі. Якщо, хоча б всередині сім`ї, одна ланка виявляється захищеною від грипу, захворюваність знижується значно.

Втім, застуди у дітей неминучі. «Ми боїмося дітей, які не хворіють, - говорить педіатр Олександр Румянцев. - Це означає, що у них відсутня імунна відповідь ". На думку педіатрів, дитина може хворіти різними застудами 6-8 разів на рік, і це буде в межах норми. Інше питання, що завдання профілактики та зміцнення дитячого організму полягає в тому, щоб захворювання все ж не були занадто частими і протікали в легкій формі.

Що робити

Напередодні епідемії грипу медики опитали населення, хто як захищається від вірусу?

29% опитаних вживають ліки 5% лікуються народними засобами 65% використовують і те й інше 1% опитаних не роблять нічого.

Опитування також показало дивовижну річ: 21% вважають, як і раніше, що грип лікується антибіотиками. Хоча, здавалося б, що навіть діти вже знають, що на віруси не діють антибактеріальні препарати. Їх застосовують, лише якщо приєдналася бактеріальна інфекція.

Як захиститися від грипу

1. Дотримуватися правил гігієни. Всупереч розхожій думці, грип, ГРВІ тощо передаються не лише повітряно-крапельним, а й побутовим шляхом: через руки, рушники.

2. Вести здоровий спосіб життя. Всі знають, що це означає, але всі слідують цьому правилу. Тим часом, умови та спосіб життя в 55% випадків визначають наш стан здоров`я, а генетичні чинники - лише 5-10%.

3. Зміцнювати імунітет. В осінньо-зимовий період необхідно регулярно приймати полівітамінні комплекси.

4. Вживати заходів профілактики. Як захист багато лікарів рекомендують вакцинацію. Якщо з якихось причин щеплення робити не збираєтеся, необхідно використовувати неспецифічні засоби захисту: народні засоби, імуностимулятори.

5. Бути поміркованим. Якщо ви все ж захворіли, зведіть до мінімуму контакти, лікуйтеся вдома. Так ви і колег та сусідів не заразите, і самі не заробите ускладнення.

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