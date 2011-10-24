Як куріння позначається на зовнішності

Усі ми знаємо, що курити погано, що ця шкідлива звичка позначається як внутрішньому стані нашого організму, так і на нашій зовнішності, не кажучи вже про вкрай неприємний запах від курців.

Вчені ще раз нагадують - якщо ви дбаєте про свою зовнішність - кидайте курити. А в іншому випадку ось що вам загрожує:

Поганий сон і мішки під очима. Вночі організм намагається позбутися надлишку нікотину, у зв`язку з чим ви не можете довго заснути і на ранок відчуваєте себе втомленим. На вашому обличчі це проявляється мішками під очима;

Жовтуваті зуби. Куріння призводить до утворення на ваших зубах жовтуватого нальоту, а оскільки паління зазвичай є регулярним - позбутися нальоту курцеві практично неможливо.

Зморшки і старіння шкіри. Куріння утрудняє кровопостачання, і тому наша шкіра не отримує таких необхідних їй для відновлення поживних елементів. В результаті курці виглядають в 1,4 рази старшими, ніж некурці.

Тонке волосся. Сигарети, як відомо, складаються здебільшого не із тютюну, а з різних хімікатів, які порушують структуру ДНК наших волосяних фолікул. У результаті курці удвічі швидше сивіють, мають тонке та крихке волосся, а чоловіки до облисіння.

Сірий колір обличчя. Відсутність припливу крові і насиченість шкіри чадним газом призводить до того, що вона набуває сіруватого або ж зеленуватого відтінку.

Бородавки. Курці є більш сприйнятливими до різних інфекційних захворювань, у тому числі і вірусу папіломи людини. Ймовірність виникнення бородавок у курців у 4 рази більше, ніж у некурців.

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