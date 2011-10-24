Схильність до суїциду записана в генах
Названо чинники ризику
Такого висновку дійшли вчені, проаналізувавши дані з найбільшої в Канаді психіатричної лікарні. Метою дослідження було - виявити зв`язок між самогубствами й геном мозкового нейротрофічного фактора (МНФ).
У підсумку співробітники Центру з проблем наркоманії та психічного здоров`я Торонто з`ясували: є всі підстави вважати, що люди, які страждають від психічних розладів і мають так званий метіоніновий варіант гена МНФ, мають підвищений ризик щодо самогубства.
На думку вчених є безліч факторів ризику суїциду:
- несприятливе навколишнє середовище,
- дитяча травма,
- нещодавні складні події в житті,
- психіатричні розлади,
- вживання спиртного чи наркотиків.
Тепер стало відомо, що генетичні фактори також важливі. Ген МНФ пов`язаний із становленням нервової системи. У людей з метіоніновим варіантом гена зв`язки між нейронами в мозку повільніші. Психіатри вважають, що в майбутньому зможуть точніше прогнозувати, хто з пацієнтів захоче звести рахунки з життям.