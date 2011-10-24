Очікування відповіді призводить до потужного стресу

Якщо ви чекаєте відповіді на дзвінок більше 6 хвилин, то відчуваєте сильний стрес, встановили вчені. Дослідники проаналізували рівень стресу і артеріального тиску у людей, які очікують відповіді. Обидва показники були підвищеними.

У дослідженні взяли участь 2 000 осіб, 64% з них зізналися, що їх дратувала «заспокійлива» музика на задньому фоні. Чотири з п`яти опитаних вішали трубку, не дочекавшись відповіді.

Лікар Роджер Хендерсон розповідає: «Людина перебуває в стресі - у нього частішає серцебиття, починають потіти долоні і боліти голова. Це реально загрожує перерости на хронічну тривогу, проблеми з травленням, м`язові спазми або ж негативно позначитися на відносинах з іншими. Люди не хочуть чекати. Вони хочуть отримувати тут і зараз. Не отримуючи це, у них починає моментально підскакувати рівень стресу ».

Статистику підтверджують результати опитування:

- 67% респондентів зізналися, що необхідність чекати їх виводить з себе

- одна третина опитаних відчувала стрес

- 19% злилися

- 16% відчували, що їх «дзвінок не важливий»

- у 70% людей погіршувалася думка про компанію

- половина респондентів не рекомендувала друзям і родичам користуватися послугами даної фірми

- трохи менше чверті розривали з компанією контракт.

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