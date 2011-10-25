Хакери оголосили світову війну дитячій порнографії

Хакерська угруповання Anonymous, відома кібератаками на сайти урядів і великих корпорацій в усьому світі, почала боротися з поширенням дитячої порнографії в інтернеті, пише газета The Telegraph з посиланням на заяву хакерів.

Хакери взяли на себе відповідальність за злам і блокування більш як 40 сайтів, що поширюють, за їхніми словами, дитячу порнографію. "Серед них - один з найбільших сайтів такого роду Lolita City, на якому містилося понад 100 гігабайтів дитячого порно", - заявили вони. Після зламу хакери оприлюднили онлайн-дані понад 1,5 тисячі відвідувачів сайта, пише газета.

Виявивши компанію, яка надавала сайту хостинг, анонімні хакери направили її керівництву вимогу видалити весь порнографічний контент за участю дітей зі своїх серверів і відмовляти в підтримці будь-якого сайту, що бажає поширювати таке відео. Після того, як хостинг-провайдер відмовився вживати заходів, хакери звинуватили його у свідомому сприяння поширенню дитячої порнографії, зламали його систему і заблокували доступ до частини контенту, йдеться в заяві на сайті Pastebin, авторство якого імовірно належить членам Anonymous.

Цю атаку на інформаційні системи Anonymous називає частиною кампанії "Operation Darknet". "Неважливо, хто ви. Якщо ми помітимо, що ви здійснюєте хостинг, просування чи підтримку дитячої порнографії, ви станете нашою метою", - цитує заяву РІА "Новости".

Власники сайту Lolita City і хостинг-провайдера, які стали об`єктами атаки, не прокоментували The Telegraph дії хакерів на свою адресу.

Попри добрі наміри анонімних хакерів, їх дії викликали осуд експертів. "Блокування нелегальних веб-сайтів і файлообмінних мереж має здійснюватися владою, а не пильними користувачами", - вважає Грехем Клали (Graham Cluley), консультант з кібербезпеки компанії Sophos.

За його словами, їхні дії могли перешкодити поточному поліцейському розслідуванню. "Тепер у разі залучення розповсюджувачів нелегального контенту до відповідальності, поліції буде складніше довести, що докази проти них не сфабриковані", - вважає експерт.

Хакерська група Anonymous здобула широку популярність наприкінці 2010 року, організувавши серію атак на сайти компаній і організацій, протидіяли діяльності ресурсу WikiLeaks (серед атакованих виявилися сайти PayPal, Visa і MasterСard). Мішенями угруповання, яке пізніше злилася з хакерами з групи LulzSec, ставали також сайти компаній Sony, Nintendo, PBS, сайт Сенату США, сайт ЦРУ, урядові сайти Бразилії, Мексики, Італії та інші ресурси.