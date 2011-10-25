У Дубліні - потоп

Влада Дубліна оголосили режим надзвичайної ситуації після того, як у понеділок під час безперервного дощу в ірландській столиці випала місячна норма опадів, передає Бі-бі-сі.

У результаті зливи дві річки, що протікають через Дублін - Доддер і Камак - вийшли з берегів, затопивши багато районів міста. Після оголошення надзвичайної ситуації міська рада направила загони рятувальників для евакуації жителів з найбільш постраждалих будинків. Скасовано залізничні рейси, практично паралізовано поромне сполучення і закрито міський аеропорт.

Синоптики попереджають, що ситуація в місті, розташованому на березі Ірландського моря, може ускладнитися, оскільки в ніч на вівторок очікується незвично сильний морський приплив.