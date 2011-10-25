Італійський перукар Джозеппе Ассольві дав майстер-клас у Києві. Його називають найпристраснішим перукарем у світі. Стриже під музику. Користується тільки ножицями і електробритвою. Носить довгі чорні спідниці, високі чоботи і чорну бандану на голові.

"За волоссям треба доглядати так само, як і за обличчям. Головне, правильно підібрати косметику. До перукарень в Україні рідко приходять старші жінки. Італійки похилого віку навпаки доглядають за собою краще, ніж у молодості, - помітив Джозеппе. - Українки часто перебільшують з вибором косметичної продукції. Вдома застосовують креми і фарбу, призначену для професійного використання у салонах. Потім плачуть, чого у них волосся попалене, чого після фарбування стала рудою, а не білою".

Перукар дав українським жінкам 8 порад, як правильно доглядати за волоссям.

1.У моді – світлорусі відтінки, окрім жовтого, білого і попелястого – ці кольори віджили себе. Якщо ви руда або чорнява, залишайтеся собою. Мода на природній колір незмінна.

2. Кожен день ми втрачаємо по сто волосків. Щоб волосся менше випадало, робіть масаж голови. Купіть в аптеці або магазині косметики звичайне кедрове масло. 10 хвилин втирайте його у голову, але не сильно і хоча б раз на тиждень.

3. Щоб кінчики не сіклися у морозну погоду, змащуйте їх оливковою олією за 10 хв до миття голови. У мороз носіть шапку і капюшон, довге волосся заплітайте у косу і ховайте під шарф.

4. У тих, хто миє голову щодня, волосся пересушене. Раз на тиждень наносьте на нього маску - 50 г лимонного соку і 20 г касторової олії.

5. Коли купуєте шампунь, не довіряйте сліпо розрекламованим товарам. Проконсультуйтеся зі своїм перукарем. Він допоможе визначити, який у вас тип шкіри голови, яка структура волосся.

6. Фарби для волосся обирайте без аміаку. Краще купувати у формі гелю, її легко наносити.

7. Не плутайте: маску для волосся можна використовувати тільки раз на тиждень, а кондиціонер-ополіскувач – хоч щодня. Масками волосся можна перевантажити і воно швидко маснітиме.

8. Не брийтеся наголо. Від цього волосся не буде густішим. Хочете густішу шевелюру, зробіть тонування – перукар покриє вам волосся крем-фарбою на основі бджолиного воску. Щоб вилікувати облисіння – зверніться до лікаря. Проблема може бути у неправильному харчуванні, відсутності життєважливих вітамінів.

gazeta.ua