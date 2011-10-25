У Туреччині кількість жертв землетрусу досягла 279 осіб

У Туреччині кількість загиблих унаслідок вчорашнього землетрусу у південно-східній провінції Ван зросла до 279 осіб.

Як повідомляє ВВС, про це заявив журналістам віце-прем`єр-міністр країни Бюлент АРИНЧ.

За його словами, постраждали 1,3 тисячі людей.

Віце-прем`єр також повідомив, що влада вирішила надати підприємцям у постраждалій провінції відстрочку на рік із виплати боргів.

За даними прес-служби турецького уряду, за останніми даними, землетрус зруйнував понад 2,6 тисячі будинків.

Крім того, прес-служба повідомляє, що робота з надання допомоги жителям районів, що постраждали від стихійного лиха, триває цілодобово. Більше 3 тисяч рятувальних команд розбирають завали зруйнованих будівель.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 7,2 стався на південному сході Туреччини вдень 23 жовтня. У ніч на 24 жовтня у постраждалій провінції Ван стався ще один землетрус, цього разу магнітудою 6,1.